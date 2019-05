Ciclista grave dopo una caduta a Oppeano, l'elicottero lo porta in ospedale

A Vallese di Oppeano, un ciclista è caduto autonomamente questo pomeriggio, 27 maggio, intorno alle 17. Per soccorrerlo, il 118 ha inviato sul posto un'ambulanza e si è alzato in volo anche l'elicottero per trasportarlo rapidamente all'ospedale di Borgo Trento. Il ferito è in codice rosso.

Per chiarire le cause dell'incidente la polizia stradale è sul posto.