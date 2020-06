Cade in un burrone durante la notte e perde la vita: dramma a Montecchio di Negrar

I soccorritori del 118 riferiscono di essere intervenuti nella notte tra venerdì 12 e sabato 13 giugno nellla frazione di Montecchio a Negrar di Valpolicella, a seguito della caduta in un burrone da parte di una persona. Secondo le prime informazioni disponibili, il fatto sarebbe avvenuto a notte fonda, verso le ore 2.40, e vedrebbe protagonista un ragazzo intorno alla trentina d'anni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 con un'automedica e l'ambulanza, ma anche i vigili del fuoco che hanno eseguito le operazioni di recupero del corpo. Purtroppo, infatti, per il giovane dopo la caduta in un burrone non vi è stato nulla da fare ed è stato ritrovato ormai senza vita dai soccorritori. Resta al momento al vaglio la ricostruzione e l'esatta dinamica di quanto avvenuto.