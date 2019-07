Caduta da sola in bici, turista viene portata d'urgenza al Polo Confortini

È stata ricoverata d'urgenza all'ospedale di borgo Trento, un'altra persona rimasta coinvolta in un incidente con la bicicletta.

Intorno alle ore 11 di mercoledì, secondo le prime informazioni giunte, una donna sarebbe caduta autonomamente in piazza Generale Gerolamo Busolli, a Rivoli Veronese, mentre si trovava in sella alla propria bici e procedeva con un gruppo.

In suo soccorso sono arrivati l'ambulanza e l'elicottero di Verona Emergenza che, viste le ferite riportate dalla turista, l'hanno trasportato in Codice rosso al Polo Confortini. Sul posto anche la Polizia stradale di Bardolino.