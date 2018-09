Finisce a terra con lo scooter e viene portato in ospedale in codice rosso

Una persona è stata ricoverata dopo un incidente stradale avvenuto nella notte tra domenica e lunedì.

Erano circa le 2.30 ed un scooter stava percorrendo via Cà Dedè a Pedemonte, nel comune di San Pietro in Cariano, quando è uscito autonomamente di strada, con una dinamica al vaglio delle forze dell'ordine. In soccorso del conducente è arrivata un'ambulanza del 118, che lo ha trasportato in codice rosso all'ospedale di borgo Trento per il trauma cranico subito.