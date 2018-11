Finisce a terra con lo scooter: 54enne portato in codice rosso in ospedale

Un brutto incidente si è verificato poco prima dell'ora di mezzogiorno nel quartiere di borgo Roma, a Verona.

Stando alle prime informazioni apprese, un uomo avrebbe perso il controllo del proprio scooter Aprilia Scarabeo all'incrocio tra via Centro e via Tombetta, cadendo violentemente a terra. In soccorso del 54enne si sono precipitati gli uomini del Suem 118 con l'automedica e l'ambulanza infermierizzata per prestargli le prime cure e, dopo averlo stabilizzato, lo hanno trasportato in codice rosso all'ospedale di borgo Trento.

Sul posto si sono diretti anche gli agenti della Polizia municipale per eseguire i rilievi del caso e riscotruire la dinamica.