Cade mentre si allena nella pista di motocross, grave 14enne di Vigasio

Un 14enne di Vigasio si è procurato un profondo taglio alla gola in un'incidente avvenuto ieri, 7 giugno, intorno alle 10.30 nella pista da motocross del Migliaretto, in via Learco Guerra a Mantova. Davanti agli occhi di genitori e amici, il giovane è caduto mentre si stava allenando, forse tradito dalle condizioni del terreno o da quelle meteorologiche.

I presenti hanno subito chiamato i soccorsi e, come riportato da BresciaToday, il ragazzo è stato soccorso dai sanitari di un'ambulanza della Croce Rossa, i quali hanno richiesto l'intervento dell'eliambulanza da Brescia. L'elicottero ha trasportato il 14enne all'ospedale di Bergamo. Il giovane motociclista è sempre rimasto vigile e cosciente ed è stato ricoverato in gravi condizioni, ma per fortuna non sarebbe in pericolo di vita.

Per i rilievi sul luogo dell'incidente, sono intervenuti i carabinieri mantovani.