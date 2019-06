Cade a terra con la moto, portato in codice rosso al Polo Confortini

Dopo quello costato la vita ad un 36enne nella giornata di domenica, un altro incidente stradale ha avuto come protagonista un mezzo a due ruote.

Stando alle prime informazioni giunte, intorno all'ora di mezzogiorno di lunedì, una persona in moto sarebbe caduta a terra mentre percorreva via Santa Giuliana. La ricostruzione della dinamica è al vaglio delle forze dell'ordine, mentre il ferito è stato soccorso dal personale del 118, che l'ha condotto in codice rosso all'ospedale di borgo Trento.