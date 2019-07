Cade rovinanosamente in bicicletta: portato d'urgenza al Polo Confortini

Una rovinosa caduta in bicicletta ha portato al ricovero di una persona al Polo Confortini.

Stando alle prime informazioni giunte, l'incidente ha avuto luogo a San Zeno di Montagna, in via Corrubbio, poco prima delle 12 di giovedì. La dinamica non è ancora chiara, mentre in soccorso della persona ferita sono arrivati gli uomini del 118 in elicottero che, dopo averle prestato le prime cure, l'hanno trasportata d'urgenza all'ospedale di borgo Trento.