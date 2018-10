Sbatte la testa nella caduta in bici: ricoverato in prognosi riservata

Un anziano è stato ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di borgo Trento, dopo un incidente stradale avvenuto a San Bonifacio.

Il 70enne stava percorrendo via Villanova in bicicletta intorno alle 10, quando sarebbe caduto autonomamente sbattendo violentemente la testa. In suo soccorso sono arrivati gli uomini del 118 con elicottero e ambulanza, per prestargli le prime cure e portarlo al Polo Confortini, mentre dei rilievi del caso se ne occuperà la Polizia locale, la quale si accerterà che nessun altro veicolo sia effettivamente coinvolto nell'episodio.