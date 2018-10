Cade in bici e sbatte la testa: portato in ospedale in gravi condizioni

Finito a terra in bici, un uomo è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di borgo Trento. È quanto avvenuto poco dopo le 18 di lunedì in via Canton, a Ronco all'Adige, con sfortunato protagonista un un 40enne di origini marocchine residente in zona.

I rilievi dei carabinieri della compagnia di Legnago intervenuti sul posto, escluderebbero il coinvolgimento di altri veicoli: il nordafricano avrebbe dunque perso il controllo del mezzo finendo a terra, per cause da verificare, e riportando un trauma cranico. In suo soccorso sono arrivate l'ambulanza e l'automedica, che dopo averlo sottoposto alle prime cure, lo hanno condotto all'ospedale di borgo Trento in gravi condizioni.