Scontro tra auto e bici a Ca' di David, giovane all'ospedale in codice rosso

Un 21enne di origine moldava in bicicletta e un 23enne al volante di un'auto si sono scontrati ieri, 19 aprile, a Verona in via Ca' di Aprili, zona Ca' di David. L'incidente è avvenuto intorno alle 20.30 e il giovane in bicicletta ha avuto la peggio, riportando diversi traumi. Il ragazzo è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento dai soccorritori del 118, arrivati sul luogo dell'incidente con un'automedica e un'ambulanza. A raccogliere i rilievi sullo scontro, gli agenti della polizia municipale di Verona.