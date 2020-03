Camion esce di strada a Buttapietra, travolge un palo e si rovescia

Oggi, 22 marzo, intorno alle 16, una squadra di vigili del fuoco è intervenuta in via Provinciale Est a Buttapietra per un incidente stradale. A causa di una fuoriuscita autonoma, un autoarticolato che trasportava carne si è rovesciato, travolgendo un palo telefonico. Il conducente, un camionista di origine romena, ha riportato lievi ferite ed è stato trasportato in ospedale dai sanitari del 118.

L'intervento dei pompieri è durato circa due ore, compreso il tempo per il recupero del mezzo con l'autogrù.

Sul posto, anche i carabinieri per rilievi dell'incidente e per gestire la viabilità.

