Bussolengo, auto contro un albero. Donna in codice rosso a Borgo Trento

Poco dopo le 3.30 di questa notte, 26 dicembre, una donna di 45 anni è stata protagonista di un incidente stradale sulla Strada Regionale 11 all'altezza di Bussolengo, località Crocioni. Per cause in fase di accertamento, ha perso il controllo della vettura finendo contro un platano e rimanendo incastrata nelle lamiere.

Per estrarre la guidatrice dall'auto incidentata sono giunti sul posto i vigili del fuoco, che poi l'hanno affidata alle cure dei sanitari del 118. La donna è stata prima stabilizzata e poi trasportata in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento, dove è ricoverata in prognosi riservata.

Intervenuti per gli accertamenti i carabinieri di Pescantina che hanno rilevato un tasso alcolemico superiore alla norma nel sangue della 45enne.