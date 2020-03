Braccianti in viaggio verso l'azienda agricola escono di strada con l'auto

Quattro persone sono rimaste coinvolte in un incidente stradale che lunedì sera, poco dopo le ore 22, si è verificato a Resana, nel Trevigiano, lungo una rotatoria della strada regionale 348. Secondo quanto appurato dai colleghi di TrevisoToday, l'Opel Zafira su cui viaggiavano i quattro è uscita di strada finendo in un fossato.

Un 36enne di Sora (Frosinone), E.I.S., ha riportato lievi lesioni ed è stato trasportato in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale di Castelfranco Veneto: fortunatamente le sue condizioni non erano preoccupanti ed alcune ore dopo è stato dimesso.

Sul luogo dell'incidente si sono diretti i vigili del fuoco di Castelfranco e la Polizia stradale di Treviso. Le cause dell'incidente risultano essere ancora poco chiare: le prime ipotesi riguardano l'asfalto reso viscido dalla pioggia o un malore del conducente, un 29enne di origini marocchine residente ad Arcole.

Il veicolo si stava dirigendo verso Castelfranco: i quattro infatti sarebbero stati braccianti in viaggio verso la Marca per lavorare presso un'azienda agricola della zona.

