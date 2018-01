Bici e auto si scontrano a Modena: morto un 61enne residente a Verona

Un incidente mortale avvenuto giovedì mattina a Modena, ha avuto come sfortunato protagonista un 61enne residente a Verona.

M.R., queste le sue iniziali, si trovava in sella alla propria bicicletta quando è stato travolto da un'auto all'incrocio tra strada Cadiane e via delle Fornaci, come racconta ModenaToday. Nell'urto l'uomo è finito sul terreno oltre l'asfalto dove ha battuto violentemente la testa: in suo soccorso si sono precipitati sul posto medico e sanitari del 118, che vedendo la gravità delle sue condizioni, lo hanno intubato e trasferito con la massima urgenza al Trauma Center di Baggiovara.

Gli sforzi dei soccorritori però non sono bastati e il 61enne è deceduto pochi minuti dopo l'arrivo al Pronto Soccorso.

Sul posto per chiarire le dinamiche dell'accaduto la pattuglia antinfortunistica della Polizia Municipale.