Travolto in bici da un'auto, inutili i soccorsi del 118: muore sul posto

Un incidente mortale ha segnato tragicamente il sabato sera a San Giovanni Lupatoto.

Stando a quanto appreso, intorno alle 21.40 un quarantenne sarebbe stato travolto da un'auto mentre si trovava in sella alla propria bici in via Legnaghese. Scattata l'allerta, in suo soccorso sono arrivati gli uomini del 118 con ambulanza ed automedica: vani però sono stati i tentativi di rianimarlo e il ciclista è morto sul posto.

Chiamati all'intervento anche gli agenti della Polstrada e della Polizia locale, che hanno eseguito gli accertamenti del caso, con il guidatore che ora è indagato per il reato di omicidio stradale.