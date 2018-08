Bardolino, auto contro moto sulla Gardesana. Un ferito in codice rosso

Un'auto e una moto si sono scontrate nel pomeriggio di oggi, 20 agosto, verso le 18.30 a Bardolino, in via Gardesana. Tra i coinvolti nell'incidente, uno è rimasto gravemente ferito e il 118, giunto con l'ambulanza e l'elisoccorso, lo ha trasportato in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento a Verona. Sul posto anche la polizia stradale per i rilievi.