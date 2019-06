Investita da una moto a Bardolino, ciclista in condizioni molto gravi

Una ciclista è stata trasportata in gravissime condizioni questa mattina, 16 giugno, all'ospedale di Borgo Trento a Verona. La donna è stata investita da un motociclista intorno alle 7.30 in via Santa Cristina a Bardolino.

A soccorrere la ciclista, i sanitari del 118 intervenuti con un'ambulanza e con l'elicottero e gli uomini della polizia stradale.