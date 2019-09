Bambino di 4 anni investito e portato all'ospedale di borgo Trento

Ancora un incidente stradale sulle strade veronesi e questa volta farne le spese sarebbe stata un bambino di 4 anni (non una femmina, come riferito inizialmente).

Stando alle prime informazioni giunte, la piccola sarebbe stata travolta da un veicolo in strada Quistello, nel comune di Mozzecane, intorno alle 17.15. Sul posto si sono precipitati gli uomini del 118 con ambulanza ed elicottero: una volta ricevute le prime cure, la piccola è stata trasportata all'ospedale di borgo Trento.