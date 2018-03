Bagnolo, camion si ribalta in un fosso. Il guidatore portato in ospedale

Un camion dell'Aia si è ribaltato nella mattinata di oggi, 10 marzo, intorno alle 11 lungo la Provinciale 3 tra Nogarole Rocca e Trevenzuolo, all'altezza di Bagnolo. Il mezzo si è rovesciato in un fosso, ma fortunatamente il conducente è riuscito a salvarsi.

Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco. I pompieri, anche senza utilizzare la gru, sono riusciti ad estrarre l'uomo alla guida del mezzo pesante, lasciandolo poi alle cure delle 118. Il ferito è stato prima stabilizzato e poi trasportato in elicottero all'ospedale di Borgo Trento. Polizia locale e carabinieri hanno collaborato per ricostruire l'incidente che non ha coinvolto altri mezzi al di fuori del camion. La gru del Soccorso Stradale è stata impegnata nel recupero del veicolo, mentre i vigili del fuoco hanno dato una mano all'azienda a recuperare il carico.

Durante le operazioni di soccorso e recupero, la Provinciale 3 è rimasta per ore chiusa al traffico.