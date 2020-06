Tamponamento tra camion e furgone in A4: un morto e un ferito grave

Un incidente stradale ha avuto luogo nella mattinata di venerdì sull'autostrada A4.

Stando alle prime informazioni fornite dai soccorritori, un mezzo pesante sarebbe stato tamponato da un furgone, che si sarebbe ribaltato ed uscito dalla carreggiata, tra i caselli di Sirmione e Peschiera del Garda, al km 253, in direzione Milano. Due persone sarebbero rimaste bloccate nel veicolo e in loro soccorso sono arrivati sul posto gli uomini del 118 con un'ambulanza infermierizzata e un elicottoero, oltre ai vigili del fuoco: per uno dei due non c'è stato niente da fare ed è morto sul posto, mentre l'altro è stato trasportato all'ospedale di borgo Trento in codice rosso.

Anche la Polizia Stradale è accorsa sul luogo dell'incidente, mentre il sito dell'autostrada Brescia-Padova segnala code nella zona. Chiuse la prima corsia e quella di emergenza.

