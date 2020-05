Quattro incidenti a Verona. Automobilista trovato alla guida ubriaco

Un incidente stradale è avvenuto in via Nino Bixio, a Verona, intorno alle 18.30 di giovedì, tra una Citroen Berlingo ed uno scooter Honda SH 125. Dai primi accertamenti della Polizia Locale è emerso che l'automobilista, veronese di 31 anni, stava ripartendo da una breve sosta in direzione di Ponte Garibaldi e, nella fase di immissione, ha urtato lo scooter guidato da un 24enne. Il giovane è caduto a terra e, rimasto leggermente ferito, è stato poi trasportato all'ospedale di Borgo Trento. L'automobilista è stato sanzionato per la manovra di immissione irregolare e per guida in stato di ebbrezza, visto che aveva valori di alcolemia nel sangue attorno a 1 gr/l.

Quello in viale Bixio è stato l'ultimo di una serie di incidenti avvenuti durante la giornata. Ben quattro i sinistri rilevati dalla Polizia Locale veronese, un numero che l'ultima volta è stato registrato il 27 febbraio scorso, a riprova dell'aumento della auto in circolazione per effetto della Fase 2. Dal 10 al 31 marzo sono stati 10 gli incidenti rilevati, 28 invece i rilievi effettuati in città dalla Polizia Locale nel mese di aprile.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.