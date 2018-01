Incidenti a Verona: in prognosi riservata un automobilista ed un ciclista

Due incidenti avvenuti ad inizio settimana, hanno portato al ricovero ospedaliero di due persone, entrambe in condizioni gravi.

È ricoverato in prognosi riservata l'automobilista 82enne che lunedì, intorno alle 20, è rimasto coinvolto nell'incidente stradale in via Cà di Cozzi, all'altezza dell'attraversamento pedonale protetto che si trova in corrispondenza dei negozi Giesse Scampoli e Expert. Secondo i primi accertamenti degli agenti della Polizia municipale, l'uomo era alla guida di una Volkswagen Polo diretto verso Parona, quando ha urtato il manufatto di protezione dei pedoni, rovesciandosi.

Sul posto vigili del fuoco e sanitari del Suem, che hanno estratto l'anziano dall'auto e lo hanno trasportato al pronto soccorso di Borgo Trento, dove l'uomo si trova ora ricoverato in prognosi riservata.

In prognosi riservata anche il ciclista 51enne coinvolto nell'incidente stradale avvenuto martedì attorno alle 9 in via Fermi, travolto da una Bmw mentre si immetteva da una via laterale.