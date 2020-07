Autocisterna si ribalta: vigili del fuoco al lavoro per travasare 3000 litri di gasolio

Dalle 14.45 di giovedì, i vigili del fuoco stanno operando lungo la strada per Barozze, che collega Sant’Anna d’Alfaedo a Ronconi, per il rovesciamento di un camion autocisterna carburanti, finito sotto il piano stradale in mezzo al verde in prossimità di una curva. Illeso l'autista.

I vigili del fuoco intervenuti da Verona con due mezzi e sette operatori, tra cui l’autogrù e il personale del nucleo NBCR (Nucleare Biologico Chimico Radiologico) di Mestre, hanno operato per il travaso dei circa 3000 litri di gasolio su un'altra autocisterna. Poi è scattato al recupero del mezzo.