Fuoriesce di strada in auto: ferita una donna incinta

Un brutto incidente stradale si è verificato nella giornata di ieri, giovedì 28 novembre, nel Comune di Zimella in via Stazione quando erano circa le ore 12. Secondo quanto riferito dal quotidiano L'Arena, un'auto Ford Ka di colore nero si sarebbe scontrata contro la recinzione di un'abitazione dopo essere fuoriuscita di strada.

A bordo del veicolo parrebbe stesse viaggiando una giovane donna di 29 anni che tra qualche mese diventerà madre. In ragione di ciò e delle ferite riportate dalla ragazza dopo l'urto, la donna è stata soccorsa e condotta in codice rosso presso l'ospedale di San Bonifacio.

Non parrebbe, in ogni caso, che il bimbo in grembo abbia subìto conseguenze dopo l'incidente. In merito alla dinamica, invece, sono in corso gli accertamenti da parte della polizia locale dell'Unione Adige Guà che ha svolto i rilievi.