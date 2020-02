Auto sbatte contro un palo della luce e viene abbandonata: in arrivo una multa salata

Nella mattina di oggi, sabato 22 febbraio, una Golf e una Ford Focus, secondo quanto riferito dalla polizia locale di Verona, si sarebbero scontrate tra via Belgio e viale dell'Industria, in zona Fiera, a causa di una mancata precedenza. Nessun danno alle persone.

Nella notte, inoltre, la polizia sarebbe intervenuta in via Gardesane, vicino al supermercato Migross, dove un veicolo avrebbe danneggiato un palo dell'illuminazione. L’auto, un’Alfa Romeo Giulietta, sarebbe poi stata abbandonata dal conducente a bordo strada. Sul posto è intervenuta Agsm, che era già presente in zona per un guasto.

L'auto è stata sottoposta a sequestro perchè priva di assicurazione da tre anni. Nessun altro veicolo sembrerebbe essere coinvolto. Per il proprietario, un 35enne veronese, la polizia locale fa sapere che sono in arrivo pesanti sanzioni amministrative e la richiesta di danni.