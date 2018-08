Incidente d'auto a Valeggio, tre feriti: uno è in gravi condizioni

Ancora un incidente stradale in provincia di Verona, con 4 persone rimaste coinvolte, una delle quali è stata portata via in codice rosso.

Un'auto sarebbe uscita autonomamente di strada, stando alle prime informazioni raccolte, sulla SR 249 intorno alle 15 in località Foroni, a Valeggio sul Mincio, con una dinamica al vaglio delle forze dell'ordine.

Sul posto si è diretto un mezzo dei vigili del fuoco di Bardolino, oltre ad un elicottero e tre ambulanze del 118: dopo aver prestato le prime cure, il personale medico ha condotto un paziente, il più grave, a borgo Trento, e gli altri due, in codice giallo, sono stati dunque trasportati negli ospedali di Villafranca e Peschiera del Garda.