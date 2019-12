Auto travolta da un treno al Quadrante Europa: un giovane resta ferito

La giornata di mercoledì è iniziata con un un pericoloso incidente, che poteva avere conseguenze ben più gravi.

Intorno alle 7 del mattino, un'auto è stata travolta da un treno al Quadrante Europa. Il veicolo in quel momento si trovava sui binari presenti nell'interporto, quando è entrato in contatto con una locomotiva, che fortunatamente non procedeva a velocità sostenuta.

Alla guida della macchina ci sarebbe stato un giovane, il quale sarebbe rimasto ferito ma non in maniera seria e che è stato trasportato all'ospedale di borgo Trento per le cure del caso, dal personale del 118 giunto con automedica ed ambulanza. Sul posto anche i vigili del fuoco, mentre le forze dell'ordine si occuperanno di ricostruire la dinamica dello scontro.