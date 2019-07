Auto con tre persone a bordo si ribalta a San Giovanni Lupatoto

Una notte complicata sulle strade veronesi quella tra venerdì 26 e sabato 27 luglio. Oltre all'incidente in motorino di via Sansovino a Verona, un altro episodio si è verificato nel Comune di San Giovanni Lupatoto intorno all'una di notte.

Stando alle prime informazioni disponibili, una vettura sulla quale viaggiavano tre persone, si sarebbe autonomamente ribaltata, per cause in corso d'accertamento, mentre si trovava in piazza Falcone.

Sul posto è intervenuto il 118 con un'ambulanza infermierizzata, ma fortunatamente le condizioni dei tre soggetti non parrebbero essere gravi.