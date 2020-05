Auto tampona un autocarro che trasporta sostanze infiammabili in autostrada

Erano circa le 7.30 di martedì, quando un incidente stradale che ha coinvolto due veicoli, ha costretto all'intervento una squadra dei vigili del fuoco lungo l'autostrada A4, al km 286 in direzione Ovest, nel territorio di San Martino Buon Albergo.

In seguito ad un tamponamento infatti, un'auto è rimasta incastrata nella parte posteriore di un autocarro che trasportava 1500 litri di sostanze infiammabili: si trattava di liquidi odorizzanti che vengono normalmente aggiunti a gpl e a gas di rete, per rederli identificabili anche con l'olfatto in caso di fuoriuscita accidentale.

Verificato che le persone coinvolte fossero illese e che non vi fosse perdita dai contenitori, i pompieri hanno messo in sicurezza i mezzi e coordinato le operazioni fino alla rimozione dei veicoli incidentati. La viabilità autostradale è stata ridotta durante l'intervento, durato circa due ore, ed era gestita da Polstrada e ausiliari viabilità.



Le sostanze a bordo del furgone