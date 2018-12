Auto taglia la strada e bus inchioda. Tre passeggeri al pronto soccorso

La polizia municipale di Verona ha rintracciato il proprietario del mezzo che ieri, 3 dicembre, avrebbe tagliato la strada ad un autobus dell'Atv in via Caliari a Borgo Venezia.

Lo scontro tra la vettura e il bus della linea 33 non ci sarebbe stato, ma per evitarlo l'autista del mezzo pubblico ha dovuto frenare bruscamente e alcuni passeggeri sono caduti. In tre sono stati portati al pronto soccorso di Borgo Trento e gli agenti della municipale sono in attesa di conoscere le prognosi delle loro contusioni.

Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Verona usa la nostra Partner App gratuita !