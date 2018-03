Riva del Garda, famiglia veronese finisce con l'auto sulla spiaggia del lago

Ha rischiato di finire con l'auto nel Lago di Garda, la famiglia veronese protagonista di un insolito incidente domenica 11 marzo. Come scritto dalla Redazione di TrentoToday, il conducente di una Fiat Multipla si è ritrovato sulla spiaggia del lago a Riva del Garda. Aveva ignorato alcuni segnali di divieto e probabilmente per una manovra sbagliata si è ritrovato con le ruote sulla rena bagnata. Il mezzo è rimasto bloccato nella spiaggia e per riportarlo sull'asfalto è dovuto intervenire il carro attrezzi. Sul posto anche la polizia locale trentina che non poteva non multare il conducente.