Auto e scooter si scontrano a Borgo Trento, donna portata in ospedale

Un'auto e uno scooter si sono scontrati questo pomeriggio, 6 gennaio, in zona Borgo Trento a Verona. L'impatto è avvenuto intorno alle 14.45 all'incrocio tra via Nievo e via Breccia San Giorgio. Ad avere la peggio è stata la donna che viaggiava sul mezzo a due ruote che è caduta a terra. Le sue condizioni, pur non destando troppe preoccupazioni, hanno reso comunque necessario il trasporto della donna in ambulanza nel vicino ospedale. Sul posto anche gli agenti della polizia locale di Verona per i rilievi del caso.