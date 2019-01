Incidente tra auto alla rotonda di Affi, 2 feriti: la più grave è una donna

Due persone sono rimaste ferite in un brutto incidente stradale avvenuto nella serata di martedì.

Non erano ancora scoccate le 22.30, quando due automobili si sono scontrate in via Canova, ad Affi, alla rotonda d'ingresso per la superstrada Affi-Castelnuovo, con una dinamica al vaglio degli agenti della Polizia Stradale.

Due ambulanze del Suem 118, una medicalizzata e una infermierizzata, sono accorse in soccorso delle persone coinvolte: un uomo è stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Peschiera; una donna invece, più grave, è stata condotta in codice rosso al Polo Confortini di Verona.