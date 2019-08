Una 24enne perde il controllo dell'auto e sbatte contro due vetture parcheggiate

Nella notte tra venerdì 9 e sabato 10 agosto la polizia locale è intervenuta per realizzare i rilievi di un incidente che si è verificato in via Bonfadio a Verona, attorno all’1.30. Dai primi accertamenti è emerso che una ragazza 24enne veronese, mentre si trovava alla guida di una Fiat Punto, stava percorrendo via Bonfadio in direzione del centro.

Per cause ancora in fase di definizione, spiega la polizia municipale, la giovane avrebbe dapprima perso il controllo del proprio mezzo e poi sarebbe andata a urtare contro due auto in sosta, una Seat Ibiza e una Chevrolet Matiz. La ragazza è stata trasportata in ospedale e gli agenti hanno chiesto alla struttura accertamenti sanitari urgenti, per verificare la sue condizioni al momento del sinistro.