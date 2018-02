Due auto si scontrano in Basso Acquar e una si ribalta: ferite due persone

Due auto si sono scontrate, nella mattinata di sabato, all'incrocio tra via Basso Acquar e via Fedrigoni.

Nell'incidente uno dei due veicoli si è ribaltato, ma le due persone presenti all'interno fortunatamente non hanno riportato gravi conseguenze: in loro soccorso sono arrivate un'automedica, un'ambulanza della Croce Verde e i vigili del fuoco, mentre la Polizia municipale si occuperà di stabilire le cause dell'episodio.