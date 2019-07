Schianto all'alba, auto sbatte contro un palo e cade in un fossato: 65enne ferito grave

Nella mattina di venerdì 26 luglio, intorno alle ore 6, una Lancia Y condotta da un 65enne veronese di San Bonifacio, mentre stava percorrendo via Risaie a Bagnolo di Lonigo, è uscita autonomamente di strada. La vettura, secondo quanto riferito da VicenzaToday, avrebbe dapprima impattato contro un palo della luce e sarebbe è finita nel fossato adiacente.

Sul posto si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco della stazione di Lonigo che hanno estratto dall'abitacolo l'uomo che si trovava al volante. Il 65enne è stato quindi preso in cura dai soccorritori del Suem 118, i quali l'hanno trasferito in codice giallo al vicino ospedale di San Bonifacio. Sul posto per i rilievi sono intervenuti i carabinieri di Noventa Vicentina.