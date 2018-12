Auto si schianta contro un palo dell'alta tensione e prende fuoco

Tanta preoccupazione ma nessun ferito nell'incidente stradale avvenuto nella notte tra domenica e lunedì a Mizzole, frazione di Verona. Non era ancora scoccata la mezzanotte, quando un'auto che stava percorrendo via colonnello Alberto Andreani, è andata a sbattere contro un traliccio dell'alta tensione.

Il veicolo a quel punto ha preso fuoco, ma fortunatamente gli occupati sono riusciti a mettersi in salvo senza riportare conseguenze. Sul posto si sono dunque diretti i vigili del fuoco, per domare le fiamme e mettere in sicurezza il veicolo, mentre la polizia municipale si è occupata dei rilievi e della circolazione. A causa del danneggiamento del palo della rete elettrica, parte della frazione è rimasta senza corrente per circa un'ora.