Si schianta contro un cantiere con l'auto: liberato e portato d'urgenza in ospedale

Brutto incidente nella serata di martedì in provincia. Non era ancora scoccata la mezzanotte, quando un'auto sarebbe andata a sbattere autonomamente contro le impalcature di un cantiere situato in via Nogarole Rocca, a Vigasio.

Sulla dinamica del violento impatto stanno lavorando gli uomini della Polstrada, mentre in soccorso del guidatore sono arrivati i vigili del fuoco, i quali hanno rimosso il materiale dei lavori in corso finito sul mezzo, che impediva di liberare il ferito dall'abitacolo. L'uomo è stato poi affidato al personale del 118 giunto sul posto con automedica ed ambulanza che, dopo avergli prestato le prime cure, lo ha trasportato all'ospedale di borgo Trento in codice rosso.