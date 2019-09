Auto nella scarpata con a bordo una famiglia: due bambini in codice rosso

Una famiglia residente a San Bonifacio, nel pomeriggio di domenica, è rimasta vittima di un brutto incidente stradale nella provincia di Vicenza.

Non erano ancora scoccate le 17.30, fanno sapere i colleghi di VicenzaToday, quando l'auto condotta dal padre 42enne, con a bordo la compagna e tre figli, stava percorrendo la Regionale 11 a Montebello Vicentino, in direzione di San Bonifacio. Ad un certo punto però, secondo la ricostruzione della polizia locale di Arzignano, il veicolo avrebbe iniziato ad invadere la corsia opposta, fortunatamente in momento in cui non sopraggiungevano mezzi nell'altro senso di marcia, fino a quando non è finito in una piccola scarpata, precipitando per 4 metri. Atterata, l'auto ha poi sbattuto contro un muro, terminado così la propria corsa.

Scattato l'allarme, sul posto sono arrivati gli uomini del Suem in ambulanza. Due bambini, di 5 e 8 anni, sono stati trasportati in codice rosso nel reparto di terapia intesiva pediatrica dell'ospedale San Bortolo, per un trauma addominale, mentre il terzo è stato condotto al nosocomio di Verona in codice giallo. Non sarebbero preoccupanti le condizioni del conducente, mentre la donna è stata trasportata anche lei in codice giallo all'ospedale vicentino.

Le forze dell'ordine nel frattempo lavorano per appurare le cause che hanno portato all'incidente: non è escluso che il conducente possa essere stato colpito da un malore.