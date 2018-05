Un'auto finisce in una scarpata: 2 persone in ospedale in gravi condizioni

Due persone sono rimaste coinvolte in un brutto incidente stradale nel tardo pomeriggio del 1° maggio.

Non erano ancora le 18 quando l'auto su cui viaggiavano è uscita di strada in località Perlati, nel comune di Badia Calavena. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per estrarre i feriti dagli abitacoli, soccorsi poi dall'automedica, dall'ambulanza e dall'elicottero di Verona Emergenza, che li ha trasportati in gravi condizioni all'ospedale di borgo Trento. Anche la polizia locale si è diretta sul luogo dell'episodio, per eseguire i rilievi del caso.