Auto a sbattere in tangenziale: due feriti, uno in ospedale in codice rosso

Brutto incidente quello avvenuto poco prima delle 21 di lunedì sulla tangenziale sud, all'altezza dell'uscita per l'Alpo.

Per cause in fase di accertamento da parte delle forze dell'ordine, una Jaguar F-type che stava percorrendo la strada in direzione di Verona Nord sarebbe uscita autonomamente di strada, nella zona della biforcazione che conduce alla frazione di Villafranca, andando a sbattere contro il guard rail. A bordo del veicolo erano presenti due fratelli, uno classe 1980 e l'altro 1985, i quali sono stati soccorsi dai vigili del fuoco e dal personale del 118: una volta liberati dall'abitacolo, entrambi sono stati trasferiti al Polo Confortini. Il 34enne è risultato essere il più grave ed è stato trasferito in codice rosso al nosocomio, ma fortunatamente non si troverebbe in pericolo di vita.