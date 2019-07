Auto va a sbattere contro un muretto: coppia estratta e portata in ospedale

Due persone, un uomo ed una donna, sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto nel Veronese, nella notte tra mercoledì e giovedì.

La coppia stava percorrendo in auto via Crocetta a Gazzolo, nel comune di Arcole, quando è andata a sbattere contro un muretto all'altezza del civico 5/A, intorno a mezzanotte e mezza. In loro aiuto sono arrivati i vigili del fuoco, che li hanno liberati dall'abitacolo e messo poi in sicurezza i due veicoli, mentre le prime cure sono state fornite dal personale del 118, arrivato con un'automedica e due ambulanze: ad avere la peggio è stato l'uomo, che è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di borgo Trento. Meno preoccupanti le ferite riportate dalla donna, che è stata trasportata all'ospedale Fracastoro di San Bonifacio in codice giallo.

Sul posto, per svolgere gli accertamenti di rito, sono arrivati invece i carabinieri.