Un'auto va a sbattere, tre persone ferite: gravissimo un bambino

Brunto incidente sul Garda nel tardo pomeriggio di giovedì.

Intorno alle 19 un'automobile è andata a sbattere contro un muro in via Zanardelli, a Brenzone, nella zona dell'Hotel Belvedere, per cause in corso d'accertamento. In soccorso dei feriti sono arrivati gli uomini del 118 con ambulanze ed elicottero: tre le persone coinvolte, due adulti ed un bambino. Quest'ultimo si troverebbe in gravissime condizioni.