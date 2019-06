Auto va a sbattere contro un albero e finisce nel campo: gravi 2 giovani

Due giovani residenti nel Veronese sono rimasti coinvolti in un brutto incidente stradale avvenuto nella notte tra venerdì e sabato nel territorio del comune di Roverbella.

Sulle cause dell'episodio stanno ora indagando i carabinieri, ma secondo quanto riporta la Gazzetta di Mantova, la Ford Focus stava percorrendo la strada che da Castiglione Mantovano conduce a Mozzecane, quando avrebbe sbandato andando a picchiare contro un albero e finendo poi in un campo senza ribaltarsi. Al volante del veicolo c'era E.D., 25enne nato a Villafranca ma residente a Mozzecane, mentre dal lato passeggero era seduto A.P.D.P., anche lui prossimo a compiere 25 anni e residente a Villafranca.

Secondo il giornale lombardo, i due stavano rientrando dopo aver trascorso la serata nella zona di Mantova, intorno alle 00.50, quando il guidatore avrebbe perso il controllo dell'auto. Forse un colpo di sonno o forse una distrazione, avrebbero portato il veicolo dall'altra parte della carreggiata, dove avrebbe sbattuto violentemente contro un albero sul lato del guidatore, prima di venire definitivamente sbalzato fuori dalla sede stradale. A quel punto alcuni automobilisti di passaggio avrebbero lanciato l'allarme e sul posto si sono precipitati gli uomini del 118 con due ambulanze, un’automedica e l'elisccorso giunto da Brescia. Entrambi i ragazzi sono stati portati via un codice rosso: ad aver riportato le lesioni più gravi sarebbe stato il guidatore, che è stato condotto in elicottero all'ospedale di Cremona; l'ambulanza invece ha prestato soccorso al passeggero e lo ha accompagnato a borgo Trento.