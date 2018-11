Auto sbanda ed esce di strada, divelta colonnina del gas: intervento dei pompieri

Una sbandata e poi il testacoda, infine l'urto contro una recinzione e la colonnina del gas, quest'ultima danneggiata con la conseguente fuoriuscita della sostanza gassosa. L'incidente che ha visto protagonista una donna a bordo di una Fiat Punto è avvenuto quest'oggi, venerdì 2 novembre, nel Comune di Casaleone in via Stradanuova.

Sul posto sono intervenuti i sanitari, i quali hanno condotto in ospedale la signora che si trovava al volante. Le sue condizioni di salute non sarebbero comunque gravi. Allertati anche i vigili del fuoco, giunti sul luogo dell'incidente intorno alle ore 12.30 con una squadra proveniente da Verona. I pompieri hanno operato fino alle 14.45 per ripristinare le condizioni di sicurezza, bloccando la fuga di gas.