Incidente in via Santa Chiara: auto si ribalta, ferito il conducente e traffico in tilt

Nella mattina di giovedì 1 agosto, attorno alle 11.30, una Citroen C3 si è capovolta, a seguito di un incidente in via Santa Chiara nella zona di Veronetta. Secondo i rilievi della oolizia locale, l’auto condotta da un 85enne si sarebbe rovesciata probabilmente dopo aver toccato lo spigolo del marciapiede.

Il mezzo avrebbe quindi coinvolto nella carambola due vetture in sosta nella via, una Corolla e una Yaris. A causa dell’incidente la strada è rimasta bloccata, mentre una delle altre due auto coinvolte è stata multata, in quanto sarebbe risultata parcheggiata in modo irregolare.

L’uomo alla guida della C3, visibilmente scosso, è stato trasportato al pronto soccorso per accertamenti e cure. Gli agenti hanno richiesto le analisi del sangue per verificare il suo stato psicofisico al momento del sinistro, così come previsto dal codice della strada. L’incidente ha causato forti rallentamenti nella zona di Veronetta, ma ora la situazione è tornata regolare.