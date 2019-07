Incidente stradale allo Stadio: perde il controllo dell'auto e si ribalta

Un brutto incidente è avvenuto nella mattinata di venerdì 26 luglio in zona Stadio a Verona. Una Volkwagen Golf, per cause in corso di accertamento, si è ribaltata mentre percorreva via Sansovino, parrebbe, secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, dopo che avrebbe urtato accidentalmente un'auto posteggiata.

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti gli agenti della polizia municipale per svolgere i rilievi, mentre la persona che si trovava al volante, un uomo sulla quarantina, è stato accompagnato in ospedale per accertamenti. Le sue condizioni di salute non sono comunque parse essere particolarmente gravi.