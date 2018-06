Incidente stradale a Zevio: si ribalta un'auto

Un incidente stradale si è verificato nella mattinata di oggi, venerdì 22 giugno, quando erano circa le ore 9 nei pressi di Zevio. Per cause ancora in corso d'accertamento, una vettura con a bordo una persona si è ribaltata mentre stava percorrendo via Dottori.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con una squadra di cinque uomini e un'autogru a supporto, allertati per l'estrazione della persona che era rimasta incarcerata nell'abitacolo.

Al loro arrivo, tuttavia, il personale del 118 aveva già provveduto all'estrazione della persona, la quale ha prontamente ricevuto le cure necessarie. Sul posto sono giunti anche i carabinieri per svolgere i rilievi del caso.