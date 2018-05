Automobile si ribalta, ferita una signora trasportata in ospedale a Legnago

Nel primo pomeriggio di oggi, domenica 13 maggio, quando erano circa le ore 13.50 è avvenuto un incidente stradale nel Comune di Ronco all'Adige presso la frazione di Albaro.

Per cause ancora in corso d'accertamento, una vettura si è autonomamente ribaltata mentre stavaa percorrendo via Adige. A bordo del veicolo viaggiava una donna di età compresa tra i 60 e i 70 anni.

Sul posto sono prontamente intervenuti gli operatori del 118 con un'ambulanza e un'automedica, oltre agli agenti della polizia stradale per i rilievi del caso e i vigili del fuoco.

La signora rimasta ferita dopo il ribaltamento del mezzo, è stata trasportata presso l'ospedale di Legnago dove è stata accolta in codice giallo.